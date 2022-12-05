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الاحتلال يؤجل النظر بقضية أراضي وادي الربابة في سلوان

05 كانون أول / ديسمبر 2022 04:24

القدس المحتلة- الرأي

أجلّت محكمة "الصلح" التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، اليوم الاثنين، جلسة النظر في قضية أراضي وادي الربابة في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لأجل غير مسمى.

وأفاد أحد أصحاب أراضي وادي الربابة محمد سمرين، بأن محكمة الاحتلال عقدت جلسة للاستماع إلى الشهود في قضية قطعتي أرض من أراضي وادي الربابة، تملكها عائلتا العباسي وسمرين.

وأضاف، أن الجمعيات الاستيطانية تزعم أنها خاضعة لقانون "حارس أملاك" الغائبين، رغم امتلاك الأوراق الثبوتية التي تؤكد ملكيتهم للأرض، التي تبلغ 16 دونما، منها 12 دونما لعائلة سمرين وأربعة دونمات لعائلة العباسي.

وقال محامي العائلتين محمد جبارة، "إن جلسة اليوم خصصت للاستماع للشهود، وهناك بينات واضحة تثبت أن الأرض بملكية فلسطينية بحتة، ومزرعة بأيدي أصحابها منذ عشرات السنين، ولا يحق لسلطات الاحتلال وضع اليد عليها.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاحتلال المركزية قد أجلت في التاسع والعشرين من شهر حزيران الماضي جلسة النظر في هذه القضية، بدعوى انتشار فيروس "كورونا" بالقدس المحتلة.

وتواصل سلطات الاحتلال مطامعها للاستيلاء على أراضي حي وادي الربابة، تمهيدًا لإقامة "مسارات وحدائق تلمودية"، ومشاريع تهويدية، باعتباره يشكل البوابة الرئيسة التي تربط شرقي المدينة المقدسة بغربها.

ويعتبر الحي الذي يمتد على مساحة 210 دونمات، من أجمل المناطق في سلوان، كونه يحتوي على الكثير من الآثار والكهوف والقبور التي تعود للفترة الكنعانية قبل 5 آلاف عام، وأراضيه مزروعة بأشجار التين والزيتون التي يزيد عمرها عن 1000 عام.

ويهدف الاحتلال إلى وضع يده على أراضي الحي، التي يتهددها الاستيلاء، لصالح إقامة مشاريع استيطانية، تشمل وضع أساسات وأعمدة للقطار والجسر الهوائي، وإقامة حدائق توراتية وعامة وبستنة تشمل (زراعة الأشجار، وتركيب شبكة وقنوات ريّ، وتطوير مناظر الطبيعة، وترتيب طرق للسير، وتركيب أماكن للجلوس).

وتدّعي سلطات الاحتلال أن الحي أقيم على أنقاض مقبرة يهودية، وأنه بأكمله يعد "منطقة حدائق وطنية تعود للجمهور العام"، لكن سكان الحي أكدوا ملكيتهم للأراضي عبر الأوراق الثبوتية التي يملكونها.

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