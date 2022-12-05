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بعد إجرائه عملية قسطرة

الأسرى: انتكاسة حدثت على الحالة الصحية للأسير مقداد

05 كانون أول / ديسمبر 2022 08:32

غزة- الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن انتكاسة حدثت على الحالة الصحية للأسير يوسف مقداد من غزة، بعد إجرائه عملية قسطرة في القلب ظهر أمس، حيث أثبتت الفحوصات الحديثة انسداد في اثنين من شرايين القلب ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل وهو مايعرف بعملية القلب المفتوح.

ودعت الوزارة في تصريح لها مساء اليوم الاثنين، الجنة الدولية للصليب الأحمر لإيفاد لجنة طبية دولية للوقوف على حالة الأسير مقداد وإجرائه للعملية بعيدًا عن أيدي الاحتلال وإدارة سجونه.

وأضافت الوزارة أن الأسير مقداد كان مقيدًا من يديه على سرير المستشفى حتى صباح اليوم وبعد احتجاجه وصراخه على الأطباء سمحوا بإزالة القيود من يديه بشكل مؤقت.

ودخل مقداد الشهر الماضي عامه الـ21 في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل، وهو العام الأخير من مدة حكمه.

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