روبوت ينقذ حياة رجل عن طريق إزالة ورم سرطاني من حلقه!

أنقذ روبوت حياة رجل يبلغ من العمر 61 عاما عن طريق إزالة ورم سرطاني من حلقه في أول عملية من نوعها في المملكة المتحدة.

واستخدم الجراحون في مستشفى جلوسيسترشاير الملكي، جيلا جديدا من الروبوتات يسمى Versius لإجراء عملية استئصال المريء لإزالة ورم يبلغ قطره 2.3 بوصة من مريض يُدعى مارتن نوجينت.

وكان الإجراء الذي أجراه الروبوت شكلا من أشكال جراحة الوصول إلى الحد الأدنى، والتي تخلق شقوقا أصغر وتقلل من المضاعفات والتندب وآلام ما بعد الجراحة.

وقال نوجينت: "إن الفريق في المستشفى أنقذ حياتي وسأكون ممتنا لهم إلى الأبد على فعلهم ذلك. لقد أتيحت لي فرصة رؤية أحفادي وأولادي وزوجتي ثانية وهذا يعني الكثير بالنسبة لي".

ويعود الفضل في الجهد الدقيق، الذي تضمن رفع معدة نوجينت وإعادة توصيلها بمريئه، إلى منحه فرصة للحصول على تجارب لم يكن يعتقد أنها ستكون ممكنة.

وقال نوجينت: "كنت أعلم أنني أول مريض في بلادنا يتلقى الرعاية بهذه الطريقة. إنه لأمر مدهش حقا أن يحدث هذا النوع من الأشياء هنا في غلوستر، خاصة عندما تقارننا بمدن كبيرة مثل لندن أو مانشستر أو أكسفورد. في العام الماضي كنت أشعر بألم شديد ولم أكن أستطيع تناول أي عشاء في عيد الميلاد. أعتقد أننا سنعوضه هذا العام وأنا ممتن جدا لمنحي الفرصة للاستمتاع بعيد الميلاد مرة أخرى".

وتصف CMR Surgical، التي تنتج الجراح الآلي، الجهاز بهذه الطريقة على موقعها على الإنترنت: "إن مجموعة الأدوات المعصمة بالكامل، إلى جانب الرؤية الثلاثية الأبعاد العالية الدقة، تمنح الجراحين مستوى عاليا من الدقة عند تنفيذ خطوات إجرائية معقدة أو العمل في ظروف صعبة للوصول إلى هذه المنطقة أو تلك من الجسم".

وتقول الشركة: "بمستويات عالية من الدقة والتحكم، يستطيع الجراحون أداء المزيد من إجراءاتهم المعقدة بالتنظير البطني".

وأوضحت آنا رادوك، المدير العام لـ CMR Surgical، في بيان: "إنه لأمر رائع أن نرى فرقا من تخصصات متعددة في GRH تستخدم Versius لعمليات استئصال السرطان المعقدة مثل هذه".

وأضافت: "نحن نعلم أن جراحة الحد الأدنى من التدخل تحسن النتائج بالنسبة للمرضى ويمكن أن تؤدي إلى التعافي أسرع، وأن الروبوتات الجراحية تساعد على التمكين من الوصول إلى هذا الحد الأدنى".

وتتميز الماكينة بتصميم معياري وهي خفيفة الوزن ما يسمح بنقلها بسهولة بين الأقسام. كما أنها تستخدم تقنية "v-wrist" ما يعني أنه يمكن استخدامها فعليا في أي غرفة عمليات.

وقد تم تركيب الروبوت العام الماضي وأصبح مستشفى جلوسيسترشاير الملكي أول مستشفى تابع لـ NHS في البلاد يبدأ برنامج علاج الجهاز الهضمي العلوي باستخدام الروبوت.

المصدر: ديلي ميل