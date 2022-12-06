وكالة الرأي الفلسطينية انحناءة طويلة ورسالة من "كوكب اليابان" إلى قطر وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408) الثلاثاء 6/12/2022 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حمية البحر المتوسط تساعد على "منع تلف الخلايا والالتهابات" وكالة الرأي الفلسطينية "شعور" في القدمين يمكن أن يشير إلى نقص فيتامين B12 وكالة الرأي الفلسطينية طبيب قلب روسي يحذر من خطر الموت بسبب الإجهاد الشديد وكالة الرأي الفلسطينية المالية صرف رواتب المتقاعدين غداً وكالة الرأي الفلسطينية خبير يحذّر من بعض تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف هام عن فترة سبات المرجان في فصل الشتاء! وكالة الرأي الفلسطينية أين يحدث أول شروق للشمس على الأرض؟
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

خبير يحذّر من بعض تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية

06 كانون أول / ديسمبر 2022 09:01

خبير يحذّر من بعض تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية
خبير يحذّر من بعض تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية

حذّر الخبير في أمن المعلومات، ألكسندر فوراسكو من استخدام بعض تطبيقات الأجهزة الذكية، وخصوصا تلك التي تستخدم لتعديل الصور الشخصية.

وحول الموضوع قال الخبير : "هناك بعض المخاطر من استخدام تطبيقات تعديل الصور الشخصية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق Lensa على سبيل المثال، البيانات التي تحمل عبر تلك التطبيقات يمكن استغلالها بشكل غير صحيح".

وأضاف "الصور الشخصية التي يحملها المستخدمون عبر بعض التطبيقات أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يمكن استغلالها في سيناريوهات سرقة الهوية الرقمية، يمكن استخدام هذه الصور في إنشاء حسابات رقمية مزيفة واستعمال تقنيات Deepfake لإرسال رسائل معينة لأصدقاء شخص ما ومطالبتهم بتحويل الأموال لحساب وهمي غير مرتبط بذلك الشخص".

وأشار الخبير إلى "أن تطبيق Lensa يعتبر أحد أشهر التطبيقات التي يستخدمها الناس حاليا لتعديل صورهم الشخصية، وللحصول على خدمات التطبيق يمكنه البعض من الوصول إلى البعض صورهم وبياناتهم، وبالرغم من أنه لاتوجد مخاطر معينة من استعمال التطبيق كون مطوره معروف ومتواجد في السوق لفترة طويلة، إلا أنه يجب توخي الحذر عند استعمال مثل هذه التطبيقات". وقال" أصبحنا في زمن باتت فيه صورنا الشخصية متداولة على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، ويمكن استغلال هذه الصور أحيانا لأغراض غير قانونية، لكن بشكل عام لا يوجد سبب للذعر من مثل هذه الأشياء".

المصدر: فيستي

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟