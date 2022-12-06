وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث العامة" تُغلق نقطة غاز عشوائية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية لاعبو البرازيل يوجهون رسالة دعم للأسطورة بيليه وكالة الرأي الفلسطينية بعد انتشار هتاف "وينه .. كسرنا عينه".. رئيس ناد يستاء من القوانين السعودية وكالة الرأي الفلسطينية انحناءة طويلة ورسالة من "كوكب اليابان" إلى قطر وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2408) الثلاثاء 6/12/2022 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية حمية البحر المتوسط تساعد على "منع تلف الخلايا والالتهابات" وكالة الرأي الفلسطينية "شعور" في القدمين يمكن أن يشير إلى نقص فيتامين B12 وكالة الرأي الفلسطينية طبيب قلب روسي يحذر من خطر الموت بسبب الإجهاد الشديد وكالة الرأي الفلسطينية المالية صرف رواتب المتقاعدين غداً
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

06 كانون أول / ديسمبر 2022 09:29

القدس المحتلة - الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟