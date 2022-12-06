توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع

غزة - الرأي:

توغلت صباح يوم الثلاثاء، جرافات وآليات الاحتلال العسكرية لمسافة محدودة داخل أراضي المواطنين الزراعية، شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن خمس جرافات وكباش، تساندها ثلاث دبابات مدفعية، توغلت لمسافة محدودة حيث شرعت بأعمال تجريف وتسوية للأراضي الزراعية في المنطقة.

وفي سياق متصل أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز صوب صيادي العصافير شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة، وشرق المحافظة الوسطى دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعرض المناطق الحدودية بشكل متكرر لعمليات توغل وإطلاق نار صوب الأراضي الزراعية والمزارعين.