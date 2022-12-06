"الزراعة "توزع بذور القمح على المزارعين في محافظة الشمال

غزة-الراي

وزعت مديرية زراعة شمال غزة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر بذور القمح المحسن والاسمدة اللازمة على عدد من المزراعين في محافظة شمال غزة، وقد تم اختيار المزارعين بعد المعاينة والتاكد من مطابقة المواصفات والمعايير اللازمة.



بدوره ،شكر م. ادهم البسيوني مدير زراعة شمال غزة اللجنة الدولية للصليب الاحمر على الجهود الانسانية التي يبذلونها لتخفيف العبء على المزارعين في كافة محافظات غزة، خاصة مزراعي المناطق الحدودية، داعيا كل المؤسسات لتوحيد الجهود لدعم المزراع وتعزيز صموده في ظل الظروف الخانقة التي يمر المزارعون في قطاع غزة

