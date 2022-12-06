وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تُطلق حملة مجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ حملة مجتمعية للنظافة بمناسبة يوم التطوع العالمي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تنفذ اعمال صيانة لشوارع ومناطق المدينة وكالة الرأي الفلسطينية ورشة علمية حول المكافحة الحيوية للآفات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الجزيرة" ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية اليازوري يؤكد على أولويات وزارة الزراعة بضبط المدخلات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: تعزيز أقسام الطوارئ للتعامل مع الانفلونزا الموسمية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة "توزع بذور القمح على المزارعين في محافظة الشمال وكالة الرأي الفلسطينية توغل محدود لجرافات الاحتلال شمال القطاع وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث" تضبط 7 دراجات نارية مسروقة
أخبار » عربي ودولي

"الجزيرة" ترفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية

06 كانون أول / ديسمبر 2022 10:31

الرأي - وكالات:

أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الثلاثاء، عن رفع قضية اغتيال شيرين أبو عاقلة من قبل قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت إن رفع قضية اغتيال شيرين للمحكمة الجنائية يأتي بعد إجراء فريقها القانوني تحقيقاً في القضية.

وذكرت أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يبرز أدلة بأن شيرين تعرضت لإطلاق نار من قوات الاحتلال، ويؤكد أن ادعاء "إسرائيل" بأنها قتلت شيرين خطأ لا أساس له.

وشددت على أن الملف المرفوع للمحكمة الجنائية يؤكد أنه لم يكن هناك اشتباك في المنطقة التي كانت فيها شيرين، وأن الملف المرفوع للمحكمة يقوض نتائج تحقيق الجيش الإسرائيلي بشأن قتل شيرين.

وقالت الشبكة إن هذا الإجراء يأتي بعد مرور ستة أشهر منذ الاغتيال الوحشي لشيرين، حيث أجرى خلالها الفريق القانوني للشبكة تحقيقا دقيقاً ومفصلاً في القضية، وكشف عن أدلة جديدة تستند إلى روايات شهود عيان وفحص لعدد كبير من مقاطع الفيديو والأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.

وتبرز الجزيرة في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، ادعاء لا أساس له.

وتؤكد الأدلة المقدمة إلى مكتب المدعي العام أنه لم يكن هناك أي اشتباك أو إطلاق نار في المنطقة التي كانت فيها شيرين، باستثناء الطلقات التي استهدفتها وزملاءها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال. وكان الصحافيون في مكان مرئي بوضوح، ويسيرون ضمن مجموعة ببطء على الطريق، مرتدين ستراتهم وخوذهم الإعلامية المميزة، ولم يكن هناك أشخاص آخرون. 

وتقوض هذه الأدلة التي قدمت اليوم للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية النتائج التي خلص إليها تحقيق الجيش الإسرائيلي، وتشير إلى أن هذا القتل المتعمد كان جزءًا من حملة أوسع لاستهداف الجزيرة وإسكاتها.

وترحب الشبكة باهتمام المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات المدافعة عن حرية الإعلام بالقضية، ومواصلتها الدعوة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة. 

وتنظم الجزيرة بعد تقديم الملف مؤتمراً صحافياً بلاهاي، يحضره ممثلون من الفريق القانوني للشبكة، وأفراد من عائلة الراحلة، وصحافيون، ومسؤولون من منظمات حقوقية وهيئات مدافعة عن حرية الإعلام.

وتجدد شبكة الجزيرة الإعلامية التزامها بتحقيق العدالة لشيرين، عبر اتخاذ كل الإجراءات والسبل المتاحة لمحاسبة قتلتها.  

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟