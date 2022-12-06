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وزارة الأسرى: الاحتلال يماطل في علاج الأسير يوسف مقداد

06 كانون أول / ديسمبر 2022 01:33

الأسير يوسف مقداد
الأسير يوسف مقداد

غزة - الرأي:

عقد وزارة الأسرى والمحررين وجمعية واعد للأسرى، ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا أمام منزل الأسير يوسف مقداد حول تداعيات الحالة الصحية التي يمر بها.

وأكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، أن هناك مماطلة واضحة من قبل إدارة سجن نفحة في تسهيل إجراءات العلاج للأسير مقداد، حيث رفضت إعطاء محاميته موافقة للمشفى لإجراء عملية جراحية عاجلة له حيث يعاني انسداد في ثلاثة من شرايين القلب.

وشدد المدهون على أن سياسة الإهمال الطبي الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى في حالة تصاعد مستمر، وكل مؤسسات الاحتلال السياسية والأمنية شريكة في هذه السياسة التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية للأسرى المرضى.

وطالب المدهون المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيم زيارة عاجلة للأسير مقداد وضمان تلقيه العلاج والتشخيص السليم وإجراء عملية القلب المفتوح له تحت إشراف دولي.

من جهتها طالبت عائلة الأسير مقداد بالسماح لزوجة الأسير وأبنائه بزيارته بشكل عاجل، مؤكدة أن الاحتلال يمنعهم من زيارته منذ عدة أشهر.

يذكر أن الأسير مقداد من سكان مدينة غزة ويبلغ من العمر 62 عامًا، ومعتقل منذ العام 2002، ومحكوم بالسجن لمدة 21 عامًا.

 

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