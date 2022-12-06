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الاحتلال يعتقل 3 فتيات من باحات الأقصى

06 كانون أول / ديسمبر 2022 03:17

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاث فتيات من باحات المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتيات، شيماء رواجبة، ورند جوهري، وحنين دبوس، بتهمة رفع العلم الفلسطيني في باحات الأقصى.

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