3 إصابات برصاص الاحتلال في البيرة

البيرة - الرأي

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال المتفجر بينهم طفل (14 سنة) خلال مواجهات اندلعت بالبيرة.