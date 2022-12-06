3 إصابات برصاص الاحتلال في البيرة

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال المتفجر بينهم طفل (14 سنة) خلال مواجهات اندلعت بالبيرة.
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06 كانون أول / ديسمبر 2022 04:22
البيرة - الرأي
أصيب، مساء اليوم الثلاثاء، 3 مواطنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بمدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن 3 مواطنين أصيبوا برصاص الاحتلال المتفجر بينهم طفل (14 سنة) خلال مواجهات اندلعت بالبيرة.