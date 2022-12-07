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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

07 كانون أول / ديسمبر 2022 08:36

غزة - الرأي:

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئيا بارداً نسبيا الى بارد في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الخميس، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف باردا نسبيا نهارا في المناطق الجبلية باردا خلال ساعات الليل ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والسبت المقبل، يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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