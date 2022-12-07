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3 إصابات خلال اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس

07 كانون أول / ديسمبر 2022 08:41

نابلس – الرأي:

أصيب مواطن بالرصاص الحي وآخران بشظايا، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، إن مواطنا أصيب بالرصاص الحي بشكل سطحي بالرأس والظهر ونقل الى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج، بينما أصيب مواطنان آخران بشظايا وتم تقديم الاسعاف لهما ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم، مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت البلدة القديمة فيها.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت البلدة القديمة فيها، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في المدينة عن تأخير الدوام ساعة واحدة، أو لحين تأكيد انسحاب الاحتلال حرصا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

 

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