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الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة

07 كانون أول / ديسمبر 2022 09:48

الضفة المحتلة - الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 22 مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

ففي بيت دقو شمال غرب القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة شبان، وهم: قاسم محمد ناجي داود، ومحمد أحمد ناجي داود، وسعيد مصطفى اسبيتان داود، ومؤمن مصطفى سرحان مرار، ومظفر مشهور اسبيتان داود، وكرم حاتم ريان.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسيران المحرران أحمد خالد عساكرة، وإبراهيم عيسى العروج، بالإضافة إلى الشابين موسى محمد موسى أبو مفرح، وعيسى منير العروج.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين بينهم شقيقان، من بلدة السموع جنوبا، وهم:  زكريا محمد الزعارير، وحمزة الرواشدة، ورسمي المحاريق، وسليمان أبو سيف وشقيقه رسمي، وعماد أبو الجدايل، وباسم أحمد الزعارير، وأيمن أبو عواد.

ومن مدينة  قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان، وهم: حسين خليل حماد، وأسامة صبري، وحمزة نوفل، وموسى صوي.

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