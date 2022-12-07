الأوقاف تختتم دورتين في فقه الصلاة والطهارة

غزة - الرأي:

اختتمت شعبة الدعوة والإرشاد-إناث بوزارة الأوقاف دورتين في فقه الصلاة والطهارة، استهدفت موظفات التنمية الاجتماعية، وطالبات الرعاية الاجتماعية، بحضور رئيس قسم العمل النسائي أ. زمزم زعرب، ومشرفة الدعوة والإرشاد-إناث أ. صباح نوفل، ومشرف الدعوة والإرشاد أ. عبد الكريم طباسي، ومدير التنمية الاجتماعية أ. عبد الكريم الخطيب.

بدورها أوضحت زعرب أن اللقاءات شملت جميع الأحكام الفقهية الخاصة بالصلاة والطهارة، وهي تهدف إلى زيادة الوعي الفقهي حول كيفية تأدية الصلاة على الوجه الأنسب، والاهتمام بجانب الطهارة، باعتباره شرطًا أساسيًّا أثناء تأدية الفريضة.

من جهته أشاد الخطيب بجهود وزارة الأوقاف المبذولة في نشر الثقافة الفقهية والدينية، وخدمة بيوت الله تعالى، وفتح أبواب التعاون المشترك، داعيًا إلى تنفيذ المزيد من الدورات العلمية والشرعية.

من ناحيتها قدمت نوفل شكرها لمديرية التنمية الاجتماعية على تعاونهم وحسن استقبالهم، وأشادت بدورهم في تعزيز العمل المشترك بين الأوقاف والتنمية الاجتماعية، من خلال تقديم العديد من المحاضرات والدورات التدريبية.

وفي ذات السياق أكد طباسي أن تعلم العلم الشرعي سبيل لدخول الجنة، منوهًا أن الأوقاف تولي ملف الدعوة والإرشاد اهتمامًا بالغًا؛ من أجل توعية الجمهور بالجوانب الشرعية للعبادات.