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الاحتلال يقرر إبعاد المرابطة هنادي حلواني عن الأقصى لمدة أسبوع

07 كانون أول / ديسمبر 2022 03:47

هنادي الحلواني
هنادي الحلواني

الداخل المحتل-الرأي:

قررت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، ابعاد المقدسية هنادي الحلواني عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع.

وبحسب مصادر مقدسية، فأن شرطة الاحتلال سلمت المرابطة المقدسية هنادي الحلواني قراراً بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع قابل للتمديد.

واشتهرت الحلواني برباطها حتى بعد الإبعاد؛ ولم تتوان عن الصلاة على أبواب المسجد الأقصى والرباط أمامه في رسالة واضحة للاحتلال بأن الإبعاد لا يؤثر على رسالة المرابطات وتعلقهن بالأقصى.

ويستهدف الاحتلال المقدسيين والمرابطين منهم على وجه الخصوص من خلال الاعتقالات والإبعاد والغرامات، بهدف إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى وتركه لقمة سائغة أمام الأطماع الاستيطانية.

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