الاحتلال يعتقل فتيين من القدس المحتلة

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتيين من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، من القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحام بلدة سلوان.