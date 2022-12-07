الاحتلال يعتقل فتيين من القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتيين من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، من القدس المحتلة.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحام بلدة سلوان.
عاجل |
07 كانون أول / ديسمبر 2022 04:31
الضفة المحتلة-الرأي:
اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتيين من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، من القدس المحتلة.
وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحام بلدة سلوان.
19:51وكيل وزارة العمل يتفقد سير العمل في مديرية غزة
19:44مدير عام المستشفيات يُناقش الخطة التشغيلية لمجمع الشفاء 2023
19:40الطواقم المحلية ووفد بريطانى يُجريان نحو 13 عملية كسور معقدة للمرضى بمجمع ناصر
19:35الوفد السويسري والطاقم المحلي يواصلان إجراء العمليات التجميلية بمجمع ناصر
18:50مجمع الشفاء الطبى يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني