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الاحتلال يعتقل فتيين من القدس المحتلة

07 كانون أول / ديسمبر 2022 04:31

ارشيف
ارشيف

الضفة المحتلة-الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، فتيين من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، من القدس المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين، لم تعرف هويتهما بعد، خلال اقتحام بلدة سلوان.

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