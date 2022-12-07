د. شيرين عابد: نحرص على عقد اللقاءات العلمية بشكل مستمر

غزة – الرأي:

أكدت مديرة مستشفى النساء والتوليد بمجمع الشفاء الطبي د.شيرين عابد حرص ادارتها وادارة المجمع على تنفيذ اللقاءات العلمية والتدريبية بشكل مستمر بهدف رفع كفاءة الكوادر الصحية في المجمع.

وجاء ذلك خلال الانتهاء من تدريب مجموعة من الطواقم الطواقم الطبية والتمريضية بمستشى الولادة على برنامج EENC وهو برنامج الحضن الأول للمولود ،ويهدف الى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمولود في اللحظات الأولى من الولادة.

بدورها قدمت د.سها بعلوشة مديرة تمريض مستشفى الولادة شكرها وتقديرها العميق لجميع القائمين والمشاركين من أطباء وتمريض في عقد الدورات التدريبية والتعليمية والهادفة التي تزيد من الخبرة والكفاءة والمعرفة الواسعة لجميع الكوادر العاملة بالمجمع من أجل الارتقاء بمستوى الجودة والخدمات الصحية المقدمة للأم وجنينها .

