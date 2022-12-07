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مدرسة مصطفى صادق الرافعي للصم تختتم دورة تدريبية تطبيقية

07 كانون أول / ديسمبر 2022 08:49

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غزة – الرأي:

اختتمت مدرسة مصطفى صادق الرافعي للصم بنات دورة تكبيقية حول تصميم واجهات تطبيقات موبايل باستخدام برنامج XD، وحضر اختتام الدورة مدير التربية والتعليم غرب غزة أ.حمدي الدلو، ومدير عام الإرشاد في وزارة التربية والتعليم العالي أ.خالد فضة، وعدد من موظفي الإدارة، ومدير الدائرة الفنية د.جواد الشيخ خليل، وأ.أيمن العكلوك مشرف مبحث التكنولوجيا، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية، إلى جانب مديري المدرستين للصم بنين أ.رفيق حمدان، وللبنات أ.جهاد حسن.

وتناولت الدورة العديد من المحاور الهامة التي تصب في مجال برامج تعليمية لدى الطالب حيث تضمنت العديد من الأمور التي تساعده على التعريف ببرنامج XD، ونظرية الألوان ومدلولاتها إلى جانب تصميم اسكتشات وقوائم منسدلة و واجهات مستخدم.

وعبر أ.حمدي الدلو عن أمله في أن يستثمر الطلبة المهارات المكتسبة في الدورة لإثراء معرفتهم ومعلوماتهم في مجال تطبيقات وتقنيات الهاتف المحمول، وحث أ.حمدي الدلو إدارة المدرسة على زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من هذه الدورات مستقبلاً انسجاماً مع الرؤى والتوجهات الحديثة في استخدام التكنولوجيا في التعليم وتعزيز المهارات والخبرات لدى الطلبة في هذا المجال.

وأشارت أ.علياء فيصل نائب مدير المدرسة والمشرفة على تنفيذ الدورة إلى أننا نسعى من خلال هذه الدورة إلى تمكين الطلبة في مدرسة مصطفى صادق الرافعي من مساعدتهم في الاستفادة من مجال تطبيقات الموبايل في كافة مشاريعهم التطبيقية.
 

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