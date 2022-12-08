حالة الطقس: أجواء غائمة جزئياً وصافية

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صافٍ بارداً نسبياً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما السبت: يكون الجو صافياً بوجه عام لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد، أم يكون الجو، اليوم الأحد، صافياً بوجه عام لطيفاً نهاراً بارداً خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.