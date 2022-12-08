الاحتلال يعتقل 17 مواطنًا بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 17 مواطنا، من الضفة الغربية المحتلة، بينهم والد وشقيق الشهيد مجاهد حامد.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال الشاب أحمد درويش من حي رفيديا، وروحي مرمش من منطقة المعاجين، ومجاهد معلا، وحسن حبيب حمايل من بلدة بيتا جنوبا، وأمجد مليطات من بيت فوريك شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

ومن رام الله، اعتقل جيش الاحتلال المواطن محمود حامد (60 عاما) والد الشهيد مجاهد، وشقيقه خالد بعد أن داهمت منزل العائلة وفتشته في بلدة سلواد.

أما في جنين، اعتقل جيش الاحتلال كلا من: باجس محمود الكايد من جنين، وأحمد طاهر جرادات، وخالد ابو الهيجا، وأشرف البدوي من مخيم جنين.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي عبد الرحمن حسان، والمواطنين: أحمد ربحي الهريمي من مدينة بيت لحم، ومصطفى خليل كنعان من مخيم عايدة شمالا، بعد دهم منازلهم وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال المواطن يوسف عمر عبد الجواد، ومحمد غازي سلهب، وسعيد أبو سنينة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.