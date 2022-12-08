السياحة: بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة

غزة- الرأي

كشفت وزارة السياحة والآثار أن الطواقم الفنية شرعت بالتنقيب الأثري في المقبرة الرومانية والممول من المدرسة الفرنسية للآثار.

وبين مدير عام الآثار د/ جمال أبو ريدة أن المشروع يهدف إلى استجلاء المظاهر الحضارية في الحقبة الرومانية، مبيناً أن الموقع لها أهمية بالغة، ويعد بمثابة امتداد لموقع مدينة الأنثيدون الأثرية شمال غرب معسكر الشاطئ؛ والذي كان ميناء غزة القديم خلال الفترة اليونانية والرومانية.

وتحتوي المقبرة على ما يزيد عن (60) قبر أثري جماعي وفردي، ويعود عمرها إلى القرن الثاني والرابع الميلادي، وقد تم الكشف عن عدد من اللقى الأثرية، منها عدد جرار الفخارية، وأونٍ زجاجية، والعديد من اللقى الأثرية الأخرى، ومن المحتمل الكشف عن المزيد منها.

وبين أبو ريدة أن المقبرة الرومانية تزودنا بمعلومات وتفاصيل تاريخية، عن الممارسات الجنائزية، ومعلومات تدعم التاريخ القديم والإنثروبولوجي في غزة، والتعرف على أنماط الحياة والعلاقات التاريخية والاقتصادية في غزة خلال الفترة الرومانية القديمة، وعلاقتها بمحيطها الإقليمي القديم.

وأضاف مدير الآثار أن الطواقم الفنية والمدعومة بخبراء أجانب يعملون ضمن خطة لإبراز تلك المعالم والمضامين التاريخية والأثرية للموقع، موضحاً أن التنقيب الأولي كشف عن وجود قبر مقصور بطبقة من المِلاط الأبيض المعروف باسم(الفريسكو)، المزين بأكاليل من أوراق السنديان؛ المعروفة بأنها من أرفع الأوسمة التي تُمنح للمميزين من أفراد المجتمع الروماني، وما زال الكشف الأثري في بدايته وننتظر معرفة المزيد من الأسرار والقيم الحضارية، في مختلف الحقب التي عاشت على أرض غزة.

الجدير ذكره أن رئاسة متابعة العمل الحكومي منحت وزارة السياحة استملاك الموقع الأثري التاريخي، وشكلت لجنة حكومية للحفاظ عليه وخصصت مشروع تأمين الحماية له.