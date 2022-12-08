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وزارة العدل تندد بإعدام ثلاثة فلسطينيين في جنين

08 كانون أول / ديسمبر 2022 11:33

غزة- الرأي

نددت وزارة العدل بالجريمة التي ارتكبها الاحتلال بحق ثلاثة فلسطينيين في جنين صباح اليوم الخميس.

وأكدت أن هذه الجرائم تدلل بشكل قاطع على سياسة منهجية للقتل، وهي جرائم إعدام مكتملة الأركان.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم إن قتل الاحتلال للفلسطينيين عطا ياسين محمود شلبي وطارق فوزي الدمج وصدقي صديق زكارنه بمثابة جريمة تستحق الملاحقة القانونية السريعة، وتقديم الجناة وقادتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إعطائه الضوء الأخضر لجنوده بإطلاق النار على الفلسطينيين دون أي مبرر.

وأعربت الوزارة عن استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية وباقي الأراضي الفلسطينية وشددت على أن ما يجري بالضفة الغربية دليل واضح على الازدواجية الدولية في التعامل مع مرتكبي الجرائم حول العالم.

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