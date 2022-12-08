وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة تدريبية لمعاوني القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لتخصص النساء والولادة وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تعيد إعمار أول منزل دُمّر خلال عدوان 2022 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تفتتح بئر ومحطة تحلية لجامعة الاسراء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تندد بإعدام ثلاثة فلسطينيين في جنين وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تنفذ لقاءات توعوية لطالبات الثانوية العامة ضمن حملة "لنحميها" وكالة الرأي الفلسطينية اختراق هواتف أندرويد فى إيران يتسبب فى تنبيهات كاذبة بحدوث زلزال وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية العلماء الأمريكيون يقترحون طريقة لاكتشاف المادة المظلمة داخل الشمس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأشغال" تعيد إعمار أول منزل دُمّر خلال عدوان 2022

08 كانون أول / ديسمبر 2022 11:47

رفح - الرأي

افتتحت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أول منزل بعد إعادة إعماره عقب تدميره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2022.

وقالت الوزارة إنها أشرفت على إعمار منزل المواطن أشرف القيسي، من مدينة رفح، وذلك بتمويل من جمعية الرحمة في النمسا وبتنفيذ من جمعية طريق المحبة الحياة - تركيا.

وأشارت إلى أن إعادة بناء هذا المنزل كان باكورة أعمالها في إعادة إعمار المنازل بالتعاون مع الجهات المانحة، والتي دمرها الاحتلال خلال عدوان 2022.

ودعت الجهات المانحة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار باقي الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال.

6a5f619a-15e2-4ce5-a07f-a44634f015d8 5beb3f42-1b66-4e91-bafa-e394e61c3dde 7ee44f3a-ef62-4d5d-bc64-1fe521aadc0b 26ab1d93-b2cb-4dfb-a71b-b0c20e4f373d 4390f903-6d7f-4cd9-9d13-c38fcff5a230 2849637d-3c9c-4f82-ae3c-25a4a0b12234 2849637d-3c9c-4f82-ae3c-25a4a0b12234 (1)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟