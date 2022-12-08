وكالة الرأي الفلسطينية المعهد العالي للقضاء يفتتح دورة تدريبية لمعاوني القضاء الشرعي وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يعقد امتحان البورد الفلسطيني لتخصص النساء والولادة وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تعيد إعمار أول منزل دُمّر خلال عدوان 2022 وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه وجودة البيئة تفتتح بئر ومحطة تحلية لجامعة الاسراء وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تندد بإعدام ثلاثة فلسطينيين في جنين وكالة الرأي الفلسطينية "شؤون المرأة" تنفذ لقاءات توعوية لطالبات الثانوية العامة ضمن حملة "لنحميها" وكالة الرأي الفلسطينية اختراق هواتف أندرويد فى إيران يتسبب فى تنبيهات كاذبة بحدوث زلزال وكالة الرأي الفلسطينية السياحة: بدء مشروع التنقيب الأثري في المقبرة الرومانية شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية العلماء الأمريكيون يقترحون طريقة لاكتشاف المادة المظلمة داخل الشمس وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: مجمع الشفاء الطبي يستقبل وفداً من الصليب الأحمر الياباني
أخبار » الأخبار الفلسطينية

سيُجنّب المزارعين استغلال واحتكار التجار

"مربو الدواجن": قرار حكومي باستيراد البيض المخصب لأول مرة

08 كانون أول / ديسمبر 2022 12:35

غزة - الرأي

أعلنت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني في قطاع غزة عن سماح الحكومة بغزة باستيراد البيض المخصب الخاص بإنتاج الصوص للدجاج اللاحم لتربيته في المزارع الخاصة بتربية الدواجن، وذلك لأول مرة في تاريخ قطاع الدواجن في غزة.

وقالت النقابة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن القرار الحكومي يُعد كسرا لحالة الاحتكار والاستغلال لمربي الدواجن في أسعار الصيصان من قبل بعض التجار وبعض أصحاب الفقاسات وتحت إشراف بيطري من وزارة الزراعة والنقابة.

وأضافت أنه تم إنتاج عشرات الآلاف من تلك الصيصان اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٨م برعاية وزارة الزراعة في غزة وطاقم عمل من النقابة واجراءات بيطرية مشددة برئاسة الطبيب البيطري/ سعود الشوا وتوزيعه على المزارعين أعضاء النقابة بسعر التكلفة في كافة محافظات قطاع .

وثمنت النقابة، قرار وزارة الزراعة بهذا القرار وذلك لتمكين لتجنيب المزارعين أي استغلال أو احتكار من قبل التجار وتخفيض تكلفة الإنتاج للدجاج اللاحم بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة الذي يمر بها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

317949327_826941788538998_5635986225586541972_n 318174072_722847562784069_6189404094413896653_n 318302885_702283208094093_921535647895563836_n 318442693_687835052686625_7547511766017380256_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

زكاة الدرج التابعة للاوقاف تنفذ مشروع تحرير شهادات الطلبة الخريجين بغزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟