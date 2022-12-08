حماس: مشاريع بقيمة 2 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة بغزة

غزة - الرأي

أعلنت حركة حماس، عن حزمة مشاريع بقيمة 2 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة، بالتزامن مع ذكرى انطلاقتها الـ 35.

وقال رئيس دائرة العمل الخيري بالحركة في قطاع غزة إسماعيل برهوم، إن المشاريع ستشمل ترميم منازل الأسر الفقيرة، وزواج كبار السن، ومشاريع موسم الشتاء، ودعم الفئات الهشة والفقيرة في المجتمع.

وأوضح برهوم، أن حماس ستقدم ٤ آلاف دولار ل١٠٠ عريس في ذكرى الانطلاقة، وستعمل على ترميم ١٠٠ منزل بقيمة ٥ آلاف دولار لكل منزل، كما ستقوم بتغيير الأسقف المهترئة ل٢٠٠ـ منزل من البيوت الفقيرة بواقع ٣٠٠ دولار لكل بيت.

وأضاف: "نحن نقدم خدمة لأبناء شعبنا بهدف إشعارهم أن حماس تساند شعبها في كل المجالات والميادين من أجل تعزيز مشروع المقاومة في نفوسهم."

وأشار برهوم إلى أن التحديات التي تواجه دائرة العمل الخيري في حركة حماس، تتمثل في إغلاق الحسابات البنكية، وتفشي نسبة البطالة في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 15 عامًا.

