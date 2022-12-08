زراعة غزة تشرف على توزيع تقاوي القمح على عدداً من المزارعين

غزة- الرأي

أشرفت دائرة الارشاد وخدمات المزارعين في محافظة غزة ومن خلال الطواقم الفنية من المهندسين الزراعيين على عملية توزيع تقاوي القمح على المزارعين والمقدم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منطقة جحر الديك، ومنطقة شرق غزة علي مدار يومين.

و بلغ عدد المستفيدين من المشروع 244 مزارع، حيث تم تسليم كل مزارع عدد 3 (كيس قمح) وزن 25كيلو جرام لكل (كيس) وعدد 6 كيس سماد عضوي،(شيحم) و تكفي هذة الكمية لزراعة مساحة 5 دونمات من القمح.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لدعم المزارعين في المناطق الحدودية والمهمشة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين.