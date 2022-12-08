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تحذير من نقل الأسير "مقداد" من "سوروكا" لعيادة سجن الرملة

08 كانون أول / ديسمبر 2022 03:54

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

قالت جمعية واعد للأسرى، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير المريض يوسف مقداد من مشفى "سوروكا" إلى عيادة سجن الرملة بعد إجراء عملية قسطرة للمرة الثانية.

وحملت "واعد" في تصريح صحفي لها اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية المترتبة على تداعيات نقل الأسير مقداد لعيادة الرملة قبل إجراء العملية المهمة المقررة له.

وأكدت أن نقل الأسير مقداد من مشفى إلى عيادة بعد أقل من 24 ساعة من إجراء عملية قسطرة ثانية له، يأتي في سياق الإهمال الطبي والقتل البطيء بحقه، لاسيما في ظل عدم وجود إمكانات وتجهيزات صحية مناسبة في عيادة الرملة.

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