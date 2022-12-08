دعوات لإسناد فلسطينيين مهددين بالتهجير في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

انطلقت دعوات مقدسية لإسناد 11 عائلة فلسطينية يهددها الاحتلال بالتهجير وهدم بنايتها بحي واد قدوم في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.

وشملت الدعوات التأكيد على أداء صلاة الجمعة غداً أمام تلك البناية، لإسناد العوائل والوقوف معهم ضد قرار الاحتلال هدم البناية.

وجاء فيها "يا أبناء القدس الأحرار، فلنعقد العزم على تلبية نداء الواجب، ولنقف بحزم أمام سياسة هدم المنازل في مدينتكم، والدفاع عن أي منزل يتهدده الهدم".

وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس بهدم بناية سكنية تضم 11 شقة سكنية في حي واد قدوم ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأصبح سكان البناية مهددين بخطر التهجير، في مأساة لن تتوقف للحظات أو سنوات، فسيعيشون أعمارهم كاملة بقهر التهجير وغياب المأوى والأحلام التي رسموها في بيوتهم.

ويقطن في البناية المهددة نحو 75 فرداً منذ نحو ثماني سنوات، استنفذوا كل السبل لمحاولة منع أمر الهدم، في صراع طويل مع محاكم الاحتلال.

وحسب المتضررين، فإن سلطات الاحتلال فرضت عليهم شروطاً تعجيزية من أجل الحصول على تراخيص بناء للبناية، من بينها توفير أراض في محيط البناية.

ويضطر المقدسيون للبناء شرق القدس المحتلة، دون الحصول على رخص البناء، في ظل القيود والإجراءات المشددة والشروط التعجيزية التي تفرضها بلدية الاحتلال إزاء ذلك.