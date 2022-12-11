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الآلاف يلبون نداء "الفجر العظيم" بالأقصى والإبراهيمي

09 كانون أول / ديسمبر 2022 08:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فلسطين المحتلة - الرأي

استجاب آلاف المصلين، لنداء "الفجر العظيم" اليوم الجمعة، في المسجدين الأقصى في مدينة القدس المحتلة والإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن باحات المسجد الأقصى احتضنت أعداد كبيرة من المصلين الذين توافدوا للمسجد ومصلياته، خاصة المصلى القبلي وأدوا صلاة الفجر فيها.

وعقب صلاة الفجر رابط مئات المصلين في باحات الأقصى وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن، والذي يستمر رباطهم في العادة حتى أداء صلاة الجمعة، ومنهم من يواصل رباطه ليومي الجمعة والسبت.

وفي الخليل، أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، مؤكدين على أن الرباط فيه هو الطريق إلى خلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية.

وتستعد جماعات الهيكل لإحياء ما يسمى “عيد حانوكاه” اليهودي في المسجد الأقصى، بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، وسط دعوات فلسطينية لمواجهة مخططات التهويد الخطيرة.

ويسعى المستوطنون فيها إلى الحشد بشكل كبير في الأقصى، مع تكثيف عمليات الاقتحام، ومحاولة إضاءة الشمعدان داخل الأقصى، إلى جانب تنفيذ استفزازات داخل باحاته تستمر لمدة ثمانية أيام.

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