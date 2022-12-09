هولندا تواجه الأرجنتين في نهائي مبكر بكأس العالم 2022

يواجه منتخب هولندا نظيره الأرجنتيني، في ثانى مواجهات ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، في نهائي مبكر، والتي سوف تجمعهما اليوم الجمعة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب "لوسيل".

وتأهل المنتخب الهولندي إلى دور ربع نهائي مونديال قطر 2022، على حساب نظيره الأمريكي بنتيجة 3 – 1 في دور الـ 16، بينما تخطى المنتخب الأرجنتيني نظيره الأسترالى بنتيجة 2 – 1 في نفس الدور.

ويواجه الفائز من مواجهة الأرجنتين وهولندا مع المتأهل من موقعة البرازيل وكرواتيا في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني المجموعة الثالثة في مرحلة مجموعات المونديال برصيد 6 نقاط، بعد خسارته أمام السعودية 2 – 1، وتغلب على المكسيك 2 – 0 وبنفس النتيجة على بولندا، بينما تصدر المنتخب الهولندي المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على السنغال 2 – 0، وبنفنس النتيجة على قطر وتعادل مع الإكوادور 1 – 1.

ويتفوق منتخب الطواحين الهولندية، في المواجهات التاريخية على راقصى التانجو، بتحقيقه الفوز في 4 مباريات مقابل 3 مباريات للمنتخب الأرجنتيني، وحسم التعادل مواجهتين.

وتتساوى كفة المنتخبين في المواجهات التي جمعتهما في كأس العالم عبر تاريخه، إذ تقابلا في 5 مواجهات، حقق المنتخبين الفوز في مباراتين لكل منهما وحسم التعادل مباراة واحدة، وكانت أول مباراة جمعتهما في تاريخ المونديال في نسخة عام 1974، وحقق منتخب الطواحين فوزا كبيرا برباعية نظيفة، ثم نجح منتخب الألباسيليستى في حصد مونديال 1978، بالفوز بنتيجة 3 – 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية.

وتقابلا للمرة الثالثة في ربع نهائي مونديال 1998، وحقق المنتخب الهولندي الفوز بنتيجة 2 – 1، وحسم التعادل السلبي المواجهة الرابعة في مونديال 2006، أما المواجهة الأخيرة حقق المنتخب الأرجنتيني الفوز بنتيجة 4 – 2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي في نصف نهائي 2014.

وتصل القيمة التسويقية لمنتخب رفاق ميسي على 645.20 مليون يورو، متفوقا على المنتخب الهولندي بقيمة 578.25 مليون يورو، ويعد لاوتارو نجم إنتر ميلان الإيطالي، اللاعب الأغلى في قائمة الأرجنتين بقيمة 75 مليون يورو، ويتصدر ماتياس دى ليخت مدافع بايرن ميونخ الألماني نجوم الطواحين الهولندية بقيمة 70 مليون يورو.

ويعد الأسطورة الراحل يوهان كرويف، الهداف التاريخى لمواجهات المنتخبين برصيد هدفين، بالتساوى مع النجم الأرجنتيني السابق ماريو كيمبس.