تليجرام يطرح 9 ميزات جديدة أبرزها الإشتراك بدون سيم كارد والحذف التلقائى للمحادثات

طرح تطبيق المراسلة الفورية تليجرام مجموعة من الميزات الجديدة لمستخدميه، بعض الميزات التي تم طرحها تمنح تليجرام ميزة على واتساب أيضًا، على سبيل المثال، لم يعد المستخدمون بحاجة إلى بطاقة SIM للتسجيل أو استخدام تليجرام. هنا نقوم بإدراج جميع الميزات المهمة الجديدة القادمة إلى تطبيق المراسلة الفورية.

لا حاجة لبطاقة سيم للتسجيل في تليجرام



تتيح منصة المراسلة الفورية للمستخدمين خيار تسجيل الدخول بدون بطاقة SIM.



قالت الشركة في منشور بالمدونة: "يمكنك الحصول على حساب تليحرام بدون بطاقة SIM وتسجيل الدخول باستخدام أرقام مجهولة مدعومة من blockchain ومتاحة على منصة Fragment".



يصبح حذف الدردشات أسهل بكثير



سيكون لدى المستخدمين خيار ضبط مؤقت الحذف التلقائي العام لإزالة الرسائل تلقائيًا في جميع الدردشات الجديدة.



قالت تليجرام: "سيتم تطبيق المؤقت تلقائيًا على جميع محادثاتك الجديدة مع المستخدمين - بغض النظر عمن يبدأها - وعلى جميع المجموعات الجديدة التي تنشئها".



ميزة المواضيع في المجموعات تحصل على ميزات جديدة



تقول تليجرام أن ميزة "الموضوعات" متاحة الآن لمجموعات تضم 100 عضو أو أكثر.



علاوة على ذلك "لمحبي البنية والنظام" ، كما تقول تليجرام، يمكن للمجموعات الآن أن تحتوي على ما يصل إلى 5 موضوعات مثبتة - ويدعم كل موضوع عددًا غير محدود من الرسائل المثبتة.



الوضع "العدواني" الجديد لمحاربة البريد العشوائي والاحتيال



يمكن لمديري المجموعات التي تضم أكثر من 200 عضو اختيار ضمان أمان المستخدم وخصوصيته من خلال تشغيل الوضع العدواني الجديد لمرشحات البريد العشوائي الآلية.

تأتي رموز QR المؤقتة إلى تليجرام

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء رمز QR مؤقت إذا لم يكن لديك اسم مستخدم ولا تريد الكشف عن رقم هاتفك من الجميع. يقول تليجرام: "سيسمح مسح الرمز للأشخاص بإضافتك على الفور كجهة اتصال دون معرفة رقم هاتفك"

البحث عن الرموز التعبيرية يأتي إلى iOS على تليجرام

يمكن لمستخدمي تليجرام على أجهزة آيفون استخدام بحث Emoji - الذي كان متاحًا بالفعل على أندرويد - باستخدام كلمات رئيسية بلغات متعددة للعثور على الرموز التعبيرية المثالية ، بما في ذلك تلك الموجودة في الحزم المخصصة.



يمكن لمستخدمي أندرويد التحقق من مساحة التخزين التفصيلية

أعادت تليجرام تصميم صفحة استخدام التخزين على أندرويد وهي تُظهر الآن مقدار المساحة التي تستخدمها كل دردشة على جهازك.



المزيد من الرموز التعبيرية المخصصة تأتي إلى تليجرام



أضاف تليجرام 10 حزم رموز تعبيرية مخصصة أخرى. ومع ذلك ، فهي متاحة لمستخدمي تليجرام بريميوم فقط.



يتم تخصيص ردود فعل الرموز التعبيرية

تعد الرموز التعبيرية التفاعلية بمثابة رد فعل على ردود الفعل على الرسائل حيث يمكن للمستخدمين النقر فقط لتشغيل تأثيرات ملء الشاشة التي تتم مزامنتها لشريكي الدردشة.