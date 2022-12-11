الاحتلال يمنع دخول وفد أممي يرصد انتهاكاته في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

يرفض الاحتلال الإسرائيلي منح تأشيرات دخول للأراضي الفلسطينية المحتلة لطواقم تم تعيينها حديثا لدى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحد أن الحديث يدور عن نحو 20 موظفاً دوليا يعملون في مراقبة وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "نحن قلقون بالطبع من أن يكون لهذا الأمر تداعيات كبيرة على المدى البعيد، على قدرتنا وقدرة المجتمع الإنساني الأوسع، على دعم الفلسطينيين المحتاجين".

وتابع "إن أثر ذلك على عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في مجال التخطيط للاستجابة الإنسانية لعام 2023 قد بدأ بالفعل".

وكان المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة، "غلعاد اردان"، قد اعترف بوجود منظومة عقوبات في تل أبيب ضد موظفي الأمم المتحدة الذين ينتقدون السياسة الإسرائيلية ويتفوهون ضدها.