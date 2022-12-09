الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

غزة – الرأي:

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام، الصيادين خلال عملهم في بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وكذلك الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين العاملة في منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالاً، دون التبليغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، لافتة إلى أنها منذ الليلة الماضية وهي تقوم بأعمال استفزازية للصيادين وتطلق النار وقنابل الإنارة اتجاههم وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.