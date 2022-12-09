وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد مواطن متأثراً بإصابته خلال العدوان الاخير على غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على خطيب مسجدك اليوم الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية " السراج " يكرم أبطال المنتخب الفلسطيني لكرة السلة للكراسي المتحركة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تفتتح بئرًا للمياه في شارع أحمد الجـ،،ـعبر،ي بمنطقة النفق وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يُثّمن دور الشرطة في تعزيز السلم المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية "أجهزة الداخلية" تُؤمن مهرجان انطلاقة "الجبهة الشعبية" وكالة الرأي الفلسطينية "المعابر": مغادرة 3052 مسافرًا ووصول 2178 عائدًا عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية المرور تنشر حالة الطرق صباح اليوم وترشد السائقين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع دخول وفد أممي يرصد انتهاكاته في فلسطين
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

09 كانون أول / ديسمبر 2022 10:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة – الرأي:

استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز السام، الصيادين خلال عملهم في بحر شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة وكذلك الغاز المسيل للدموع تجاه الصيادين العاملة في منطقتي الواحة والسودانية وبلدة بيت لاهيا شمالاً، دون التبليغ عن إصابات.

وأشارت إلى أن بحرية الاحتلال فتحت خراطيم المياه تجاه مراكب الصيادين، لافتة إلى أنها منذ الليلة الماضية وهي تقوم بأعمال استفزازية للصيادين وتطلق النار وقنابل الإنارة اتجاههم وأجبرتهم على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن قوات البحرية الإسرائيلية تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟