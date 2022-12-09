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الاحتلال يُعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

09 كانون أول / ديسمبر 2022 10:54

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عرقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس المحتلة؛ لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأوردت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال انتشر على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وعرقل وصول المصلين من الضفة إلى الأقصى.

ويقتصر أداء الصلوات في المسجد الأقصى على سكان القدس، والداخل المحتل، ولأعداد محدودة من فلسطينيي الضفة وقطاع غزة الحاصلين على تصاريح خاصة.

وانطلقت دعوات فلسطينية لشد الرحال للمسجد الأقصى والرباط فيه للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وسط اشادات بالمرابطين في الأقصى، ووقوفهم في وجه مخططات الاحتلال.

وفجر اليوم، أدى آلاف المصلين الفلسطينيين صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف ومساجد الضفة الغربية المحتلة.

وتوافد المصلون إلى الأقصى والحرم الإبراهيمي من مناطق عديدة لإحياء الصلاة، وهتفوا المصلين بعد أدائها بشعارات داعمة لأهالي جنين وصمودهم بوجه الاحتلال الإسرائيلي.

وردد المصلون بعد خروجهم من المساجد هتافات منددة بجريمة قتل ثلاثة شبان فلسطينيين في مدينة جنين أمس الخميس بدم بارد.

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