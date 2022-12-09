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جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد "الريماوي" في رام الله

09 كانون أول / ديسمبر 2022 02:15

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

فلسطين المحتلة - الرأي

شيع مئات الفلسطينيين وسط الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الفتى ضياء الريماوي (16 عاما)، الذي أُعدم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مساء أمس الخميس.

وانطلق موكب تشييع جثمان ضياء الريماوي (16عاماً) من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله، إلى منزل عائلته في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

ورفع المشيعون الأعلام الفلسطينية وأطلقوا هتافات منددة بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

ومساء الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الريماوي بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة عابود القريبة من بلدته.

 

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