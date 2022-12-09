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اصابة العشرات جراء قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية بالضفة الغربية

09 كانون أول / ديسمبر 2022 03:38

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أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز خلال المواجهات مع الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي نابلس، أصيب طفل بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما إلى إصابة طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و10 مواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وفقا للمصادر الطبية.

وفي بيت لحم ،  أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في مخيم عايدة شمال بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية ، أن المواجهات تركزت في منطقة "المفتاح" عند المدخل الشرقي للمخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب المواطنين، ما أدى الى اصابة عدد منهم بحالات اختناق .

كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني، جراء اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

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