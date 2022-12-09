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تزامنًا مع ذكرى انطلاقتها الـ35

"حماس" تبعث رسالة تحذير للاحتلال "بالطوفان الهادر "

09 كانون أول / ديسمبر 2022 03:43

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بعثت حركة حماس اليوم الجمعة، رسالة تحذير للاحتلال الإسرائيلي، وذلك خلال وقفة تضامنية مع القدس والضفة الغربية وبالتزامن مع إطلاق فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها الـ35 في محافظة شمال غزة .

وقال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع خلال الوقفة: "نقول لأهلنا في القدس والضفة أننا معكم وبينكم وخلفكم، وسنأتيكم بطوفان هادر".

وأضاف: "نقول للعدو أن المساس بأهلنا في القدس والضفة سيواجه بطوفان هادر من كل فلسطين"، مؤكدًا على أن المسجد الأقصى هو القضية المحورية لأمتنا وشعبنا، والمقاومة لن تسمح للاحتلال بأن يبسط يده على القدس والمسجد الأقصى، وجرائمه ستواجه بمزيد من المقاومة.

وتابع أن شعبنا ومقاومته الذي استل سيف القدس العام الماضي حماية للمسجد الأقصى لن يغمد حتى تحقيق الهدف المنشود بتحرير فلسطين والعودة.

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