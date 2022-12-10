الأرجنتين تقصى هولندا.. والبرازيل تودع المونديال أمام كرواتيا

أسفرت مباريات أمس الجمعة 9 /12 /2022 فى اليوم الأول من منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى الأراضى القطرية فى الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالى، عن فوز كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح، فيما تخطى منتخب الأرجنتين نظيره الهولندى بركلات الترجيح أيضا.

ونستعرض أهداف مباريات الجمعة فى كأس العالم 2022:

كرواتيا 1 × 1 البرازيل (4 بركلات الترجيح 2)

حقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية"، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم "قطر 2022"، ليصبح منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

استمر التعادل السلبي بين المنتخبين حتى جاءت الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول وبالتحديد 105 ليوقع نيمار على أول أهداف البرازيل في اللقاء بعد مراوغة حارس المرمى وتسجيل هدف رائع.

وفي الدقيقة 116 سجل اللاعب بيتكوفيتش هدف التعادل لكرواتيا، ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويحتكم المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية.

هولندا 2 × 2 الأرجنتين (3 بركلات الترجيح 4)

تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد تغلبه على نظيره منتخب هولندا بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد إنتهاء الوقتين الأصلى والإضافي بالتعادل بنتيجة 2 - 2، فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "لوسيل"، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي مونديال قطر.

وسجل المدافع ناهويل مولينا، هدف الأرجنتين فى الدقيقة 35 من عمر اللقاء، وأضاف النجم ليونيل ميسي ثانى أهداف منتخب التانجو فى الدقيقة 73 عن طريق ركلة جزاء.

وسجل فاوت فيجهورست، هدف منتخب هولندا الأول فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، ثم عاد نفس اللاعب ليسجل هدف التعادل القاتل فى الدقيقة الحادية عشر من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الكرواتى فى نصف نهائي مونديال قطر 2022، بعد تأهل الأخير على حساب البرازيل بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح.