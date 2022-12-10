كيفية تثبيت المحادثات في Google Messages



على مر السنين ، قدمت جوجل بعض الميزات المثيرة للاهتمام في تطبيق المراسلة الافتراضي الخاص بها - Google Messages لتجربة إرسال رسائل نصية أفضل، وحتى بعد 30 عامًا، تظل الرسائل القصيرة أحد أكثر أشكال الاتصال فائدة، ومع ذلك ، غالبًا ما تضيع في بحر الرسائل التي نجلس داخل تطبيق Google Messages ونكافح في العثور على المحادثة التي نبحث عنها.



ولكن، هل تعلم أن Google توفر لك القدرة على تثبيت محادثاتك المهمة في Google Messages بحيث يمكنك الوصول إليها بسهولة وقتما تشاء؟



من المهم ، كما لاحظت، أن يسمح لك التطبيق بتثبيت ما يصل إلى ثلاث محادثات، وأيضًا ، تقوم فقط بتثبيت الرسائل من جهازك المحمول. يمكنك عرض الرسائل المثبتة على جهازك المحمول وعلى "الرسائل للويب".



من السهل جدًا تثبيت محادثة في تطبيق الرسائل والوصول إليها لاحقًا متى شئت. ما عليك سوى اتباع الخطوات المذكورة أدناه للقيام بذلك:

- افتح تطبيق الرسائل على هاتفك الذكي

- الآن انقر مع الاستمرار فوق المحادثة التي ترغب في تثبيتها

- ستلاحظ الآن رمز الدبوس أعلى شاشتك

- فقط اضغط على أيقونة الدبوس لتمييز محادثتك.

- بمجرد الانتهاء ، ستظهر المحادثة المثبتة أعلى نافذة الدردشة الخاصة بك.

- يمكنك أيضًا بسهولة إلغاء تثبيت المحادثة وقتما تشاء. لإلغاء تثبيت المحادثة ، انقر مع الاستمرار فوق المحادثة ثم انقر فوق إلغاء التثبيت.



في الآونة الأخيرة ، احتفلت جوجل بالذكرى الثلاثين للرسائل القصيرة بإدخال التشفير التام بين الأطراف للمحادثات الجماعية في تطبيق الرسائل. يتوفر التشفير التام بين الأطراف في الوقت الحالي لمستخدمي الرسائل الذين شاركوا في البرنامج التجريبي مؤخرًا.

