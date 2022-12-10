كيفية تحديد الصورة المصغرة لفيديوهات YouTube Shorts على أندرويد



تتيح منصة بث الفيديو عبر الإنترنت YouTube للمستخدمين تحميل ومشاركة مقاطع الفيديو من جميع أنحاء العالم، ففي عام 2019 ، بخلاف مقاطع الفيديو الطويلة ، اكتسبت مشاركة مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية شعبية مع TikTok.



وقد قدمت منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل Instagram ميزة مشاركة فيديو قصيرة تسمى "Reels"، ومع الإطلاق التجريبي لبرنامج "YouTube Shorts" في عام 2020 ، دخل YouTube أيضًا في سوق مشاركة الفيديوهات التي تبلغ مدتها 30 ثانية.



لإنتاج محتوى قصير وجذاب ، يعد تحسين جودة الصور المصغرة للفيديو إحدى الطرق للحصول على المزيد من المشاهدات، ويمكن للمشاهدين النقر فوق الصور المصغرة لYouTube Shorts لمشاهدتها بالحجم الكامل، الغرض من الصور المصغرة هو حث المستخدمين على النقر فوق زر التشغيل بصورة جذابة، ونظرًا لأن الصورة المصغرة لمقطع فيديو YouTube توفر نظرة خاطفة على محتوى الفيديو الخاص بك ، فمن المهم.





من المهم تحديد صفحة غلاف جيدة لYouTube Shorts الخاص بك، حيث يمكن لمنشئي YouTube تحديد صورة مصغرة مخصصة لمقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بهم باستخدام تطبيق YouTube Studio على هواتفهم الذكية التي تعمل بنظام Android لجعل مقاطع الفيديو الخاصة بهم أكثر جاذبية، إليك كيف يتم ذلك:



-افتح تطبيق YouTube Studio على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android.

- سجّل الدخول بحسابك على YouTube.

- اضغط على علامة التبويب المحتوى.

- حدد الفيديو الذي تريد إضافة صورة مصغرة إليه بالنقر فوقه.

- اضغط على زر التحرير.

- ثم اضغط على خيار Thumbnail.

- حدد خيار الصورة المصغرة المخصصة.

- بعد ذلك ، اختر الصورة المطلوبة بالنقر فوق الزر تحميل الصورة المصغرة.

- اضغط على زر حفظ التغييرات.

