النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2411) الاحد 11/12/2022

أخبار فلسطينية﻿

منظمة التحرير الفلسطينية: صلاحيات سموتريتش وبن غفير تهدد بحسم مستقبل الضفة

فلسطين تحتفل بفوز المغرب على البرتغال

الحية والقدوة يبحثان سبل تعزيز صمود شعبنا

أخبار إسرائيلية

يقودها نتنياهو.. لابيد: الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي الأكثر تطرفا في تاريخنا

اخبار دولية





إحياء يوم التضامن العالمي مع شعبنا في بلغاريا

أخبار عربية

لبنان يعوّل على ترسيم الحدود مع إسرائيل لاستقطاب مستثمرين في الطاقة

بمشاركة فلسطين..ندوة دولية بتونس تناقش آليات مكافحة الإفلات من العقاب

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الصحف العربية

القدس العربي

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على مقدسيين خلال احتفالهم بفوز المغرب- (فيديو)

مسؤول نقابي في غزة: توقعات بتوقف أغلب الصيادين عن العمل خلال عام

منظمة التحرير الفلسطينية: صلاحيات سموتريتش وبن غفير تهدد بحسم مستقبل الضفة

قوات الاحتلال تستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق وجنوب غزة

الشرق الأوسط

إسرائيل تستهدف المزارعين وصيادي العصافير في غزة

الاهرام المصرية

حركة فلسطينية تحمل إسرائيل المسئولية عن حياة مُفكر مُصاب بالسرطان في سجون الاحتلال

الشروق المصرية

كأس العالم 2022.. إضاءة برج تلفزيون فلسطين بالعلم المغربي



بعد تنفيذ عمليتي إطلاق نار.. عرين الأسود للاحتلال: ننتظر خطئا يكلفكم الكثير

إسرائيل تستهدف المزارعين وصيادي العصافير شرق وجنوب غزة

الغد الأردنية

الشرق القطرية

" «عرين الأسود».. عرض عسكري يربك حسابات الاحتلال

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

الاحتلال يقمع المحتفلين بفوز المنتخب المغربي في القدس

العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى

مناورة إسرائيلية على حدود غزة

التحقيق بوفاة رضيعة في ظروف غامضة بغزة

أوصرين".. لا هدوء حتى استعادة جثمان الشهيد عمار عديلي

بلدية الزبابدة تلغي الاحتفالات بأعياد الميلاد إكراماً لأرواح الشهداء

الخليل.. إصابات بالاختناق واعتداء مستوطنون على المواطنين في تل الرميدة

الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة ضخمة ومفاجئة بمشاركة الآلاف على الحدود ال

·تظاهرة في الطيبة بأراضي الـ48 احتجاجاً على سياسة الهدم

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل 11 مواطنا من الضفة

بيت جالا تحتفل بإضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد

مستوطنون يعتدون على المواطنين في تل رميدة

سلطات الاحتلال تخطر بالاستيلاء على أراضي شرق قلقيلية

جريدة الأيام

بينهم 4 إصابات خلال مواجهات في بيت أمر والنبي صالح

»المغرب يواصل كتابة التاريخ بهزيمة البرتغال واحتفالات عارمة في أنحاء ...

»شرطة الاحتلال تقمع المحتفلين بفوز المغرب في القدس المحتلة

»غزة: وفاة رضيعة بعد إلقائها من علو وإصابة شاب بعد تعرضه للطعن

»ضغط أميركي لعدم تحديث لائحة أممية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية

»الجيش الإسرائيلي يبدأ مناورة ضخمة ومفاجئة بمشاركة الآلاف على الحدود ...

»مبعوثة أممية تصل إسرائيل قريباً للتحقيق في إيذاء الأطفال الفلسطينيين

»حريق كارثي يكشف نقص معدات الإطفاء والإنقاذ في غزة

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

مناورة عسكرية لجيش الاحتلال على حدود غزة

فلسطين اليوم

سما نيوز

عميل مزدوج ؟ .. موقع عبري يكشف تفاصيل مثيرة حول اعتقال عامل من غزة بزعم العمل لصالح حماس

مبعوثة أممية تصل تل أبيب للتحقيق في إيذاء جيش الاحتلال للأطفال الفلسطينيين

مناورات عكسرية إسرائيلية على الحدود الشمالية والجنوبية

فرنسا تقصي إنجلترا وتضرب موعدا ناريا مع المغرب في نصف نهائي كأس العالم

شاهد: احتفالات تعم فلسطين بعد فوز المغرب على البرتغال

عرب 48

اعتقالات بالضفة واقتحامات للأقصى

اعتداءات للمستوطنين وإصابات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل والقدس

خطوات أميركية لمنع توسيع القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات

نابلس: "عرين الأسود" تتبنى عمليتي إطلاق نار ضد الاحتلال

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 11كانون أول (ديسمبر)

ý 2003 م انفجارٌ يهزّ قلب تل أبيب استهدف محلاً لصرف العملة ، و أدّى الانفجار إلى مصرع 4 مستوطنين صهاينة و جرح 20 آخرين ، و سلطات الاحتلال ترجّح أن الانفجار ناتج عن خلافات بين المافيات الصهيونية .

ý 2003م الاحتلال الصهيوني يتوغّل في حيّ السلام في رفح خلال حملة عسكريّة ، و أدّى هذا التوغّل إلى استشهاد 6 فلسطينيين و إصابة 20 آخرين بجراحٍ مختلفة .

ý 2000م الوحدات الخاصة الإسرائيلية تغتال قائد سرايا القدس في شمال الضفة الشهيد أنور حمران الذي تتهمه بالوقوف خلف عملية القدس الاستشهادية في 7-11-1998م التي أوقعت 24 إسرائيليا بين قتيل وجريح.

ý 1997م قوات الاحتلال الصهيوني تمنع المواطنين من أهالي القدس الشرقية من المشاركة في الإحصاء الفلسطيني تحت تهديد سحب الهوية المقدسية منهم.

ý 1996م الحكومة الصهيونية برئاسة نتنياهو تعلن الموافقة على مشروع بناء مستوطنة جديدة في مدينة لقدس الشرقية في منطقة جبل أبو غنيم مما تسبب في غضب الشراع الفلسطيني واندلاع مواجهات بين الشعب الفلسطيني والجيش الصهيوني.

ý 1993م مقتل ضابط إسرائيلي برتبة لفتنانت في جنوب لبنان اثر تعرض دبابة لإطلاق قذائف الهاون وصواريخ مضادة للدبابات.

ý 1984 م الحكومة الإسرائيلية تعلن مدينة القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة للدولة العبرية.

ý 1984م إسرائيل تعلن نقل عاصمتها من تل أبيب إلى القدس الغربية

ý 1967م تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويرتبط تأسيس الجبهة بهزيمة حزيران.

ý 1948م قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194وتضمن القرار المحاور التالية، إنشاء لجنة التوفيق، وضع القدس في نظام دولي دائم، تقرير حق العودة للاجئين.

ý 1948م الاحتلال الإسرائيلي يعلن نقل عاصمته من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

ý 1917 م جيوش الغزاة البريطانيين بقيادة الجنرال أللنبي تحتل القدس، بعد ستة أسابيع من صدور "وعد بلفور" البريطاني القاضي بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين.