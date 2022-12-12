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استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين

12 كانون أول / ديسمبر 2022 08:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين - الرأي

استشهدت، الليلة الماضية، طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

 وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفلة جنى مجدي عصام زكارنة (16 عاماً) بعد إصابتها برصاصة في الرأس أطلقها عليها جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

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