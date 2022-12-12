استشهاد طفلة برصاص الاحتلال في جنين

09:18خدمات رفح ينجح في أول اختبار له بثلاثية أمام نماء

09:209 ميداليات متنوعة حصيلة فلسطين في بطولة آسيا للقوة البدنية بإمارة دبي

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