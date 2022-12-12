اكتشاف مقبرة لاسماك القرش قرب ساحل جزيرة كوكوس

اكتشف علماء الجمعية الأسترالية للبحوث العلمية والتطبيقية CSIRO خلال عملهم في المحيط الهندي مقبرة لأسماك القرش واكتشفوا أسماك قرش ذات قرون.

ويشير بيان الجمعية، إلى أنه خلال الرحلة الاستكشافية للسفينة العلمية Investigator، عثر العلماء على "مقبرة لأسماك القرش، و اكتشفوا نوعا جديدا من هذه الأسماك".

ويقول ويل وايت الخبير فيCSIRO: "اكتشفنا في هذه الدراسة، نوعا جديدا من أسماك القرش المتوطنة في أستراليا، لم يتم دراستها أو وصفها من قبل العلماء. تعيش هذه الحيوانات على عمق أكثر من 150 مترا، ونحن لا نعرف شيئا عن سلوكها".

ويضيف البيان، تقع مقبرة أسماك القرش التي اكتشفها خبراء CSIRO في قاع البحر بالقرب من جزر كوكوس، على عمق 5.4 ألف متر، حيث عثر الخبراء على 750 سنا متحجرا ، تعود لأنواع مختلفة من أسماك القرش، بينها أسنان أسماك قرش من نوع ميغالودون القديمة المنقرضة.

ووفقا لغلينا مورا، من متحف غرب أستراليا، أقدم نماذج الأسنان التي عثر عليها الخبراء، "تعود إلى أقرب أقرباء ميغالودون، وهو حيوان مفترس طوله لا يقل عن 12 مترا. وسوف تسمح لنا هذه الاكتشافات بدراسة أنواع مختلفة عاشت سابقا وتعيش حاليا في المحيط".

وميغالودون، نوع منقرض من أسماك القرش عاش في المحيط خلال العصر الميوسيني والبليوسيني. وكان يعتقد سابقا أنه كان في المظهر والسلوك مشابها لسمك القرش الأبيض الحالي. و لكن العلماء يعتقدون حاليا، أنه بسبب القيود التي يفرضها حجمه الكبير ومكانته البيئية الفريدة، كان سلوكه مختلفا تماما عن سلوك أسماك القرش الحالية. وأظهرت دراسة البقايا الأحفورية أن طول هذا القرش كان يصل إلى 15 مترا ، و وزنه يتراوح بين 30 و 47 طنا. ربما وصلت قوة عضة أسماك ميغالودون الضخمة إلى 10.8 طن.

المصدر: تاس