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تحديث كبير يجلب ميزات جديدة لـ"تليغرام"

12 كانون أول / ديسمبر 2022 08:43

تحديث كبير يجلب ميزات جديدة لـ"تليغرام"
تحديث كبير يجلب ميزات جديدة لـ

أعلن القائمون على تطبيق "تليغرام" عن تحديث جديد للتطبيق، حمل معه العديد من الميزات المهمة والعملية للمستخدمين.

ومن بين أبرز الأشياء التي حصل عليها التطبيق مع التحديث الأخير هو إمكانية الحصول على حساب جديد على "تليغرام" دون الحاجة لشريحة SIM، وإنشاء الحساب عبر أرقام من منصة Fragment .

ومع التحديث الجديد بات بإمكان المستخدمين التحكم بشكل أكبر بخصوصية حساباتهم، وإخفاء أرقام هواتفهم أو بعض بيانات حساباتهم عن حسابات معينة.

كما حصل مستخدمو التطبيق مع التحديث الجديد على إعدادات إضافية تمكنهم من وضع مؤقت زمني لميزة "الحذف التلقائي" للرسائل من الدردشات، وميزات إضافية تساعد على معرفة المساحة التي تشغلها بيانات كل دردشة على حدة في قوائم الدردشات، ومسح بياناتها لتوفير مساحة تخزين إضافية في الهاتف أو الحاسب.

وأضيفت إلى ميزة الدردشات الجماعية في التطبيق أيضا خوارزميات خاصة تعتمد الذكاء الاصطناعي لمكافحة الرسائل العشوائية التي قد ترسل من حسابات وهمية أو روبوتات رقمية، وبات بإمكان المسؤول عن مجموعة الدردشة الإبلاغ عن الرسائل والحسابات المشبوهة.

ومنح التحديث مستخدمي "تليغرام" عددا من الرموز والوجوه التعبيرية الجديدة، وإمكانيات أكبر للبحث عن الموضوعات أو الأشياء التي تهمهم في التطبيق.

المصدر: kod.ru

 

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