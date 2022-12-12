وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية 9 ميداليات متنوعة حصيلة فلسطين في بطولة آسيا للقوة البدنية بإمارة دبي وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح ينجح في أول اختبار له بثلاثية أمام نماء وكالة الرأي الفلسطينية ثوران بركان في غواتيمالا يجبر السلطات على إغلاق أكبر مطارات البلاد وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تتفقد آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون وكالة الرأي الفلسطينية هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الشمس المشرقة" قد تكون "دواء طبيعيا" تحمي من الخرف وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف تأثير الاكتئاب في الأمعاء وكالة الرأي الفلسطينية نصائح غذائية لفصل الشتاء وكالة الرأي الفلسطينية تحديث كبير يجلب ميزات جديدة لـ"تليغرام"
أخبار » الأخبار الحكومية

وزارة العمل تتفقد آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون

12 كانون أول / ديسمبر 2022 09:05

جانب من زيارة الوفد لحاجز بيت حانون
جانب من زيارة الوفد لحاجز بيت حانون

غزة - الرأي

تفقد وفد من وزارة العمل في غزة، آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون شمال القطاع.

ضم وفد الوزارة مدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، ورئيس وحدة الحاسوب سامر الطويل، برفقة مدير مديرية الشمال سعيد العماوي ورئيس قسم التشغيل أسامة لبد، وكان في استقباله العقيد شادي شبات مدير المعبر، والعميد محمد رضوان مدير شرطة المعبر.

واطلع الوفد على آلية تسهيل دخول العمال من وإلى المعبر، إلى جانب حل مشكلات العمال القائمة على البرنامج الحكومي الخاص بتسجيل دخول العمال إلى داخل الأراضي الفلسطينية للعمل بالداخل المحتل.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن وجود إجراءات جديدة لآلية التعامل مع تصاريح العمال تتمثل بـ استلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال بشكل إلكتروني، ثم تسلمها للوزارة خلال أيام، ثم تُدخلها الأخيرة على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة عبر المعبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

باحثون يوصون: تجريم التطبيع مع الاحتلال ودعم المقاومة الفلسطينية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟