وزارة العمل تتفقد آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون

غزة - الرأي

تفقد وفد من وزارة العمل في غزة، آلية العمل بملف التصاريح على حاجز بيت حانون شمال القطاع.

ضم وفد الوزارة مدير عام خدمات التشغيل محمد طبيل، ورئيس وحدة الحاسوب سامر الطويل، برفقة مدير مديرية الشمال سعيد العماوي ورئيس قسم التشغيل أسامة لبد، وكان في استقباله العقيد شادي شبات مدير المعبر، والعميد محمد رضوان مدير شرطة المعبر.

واطلع الوفد على آلية تسهيل دخول العمال من وإلى المعبر، إلى جانب حل مشكلات العمال القائمة على البرنامج الحكومي الخاص بتسجيل دخول العمال إلى داخل الأراضي الفلسطينية للعمل بالداخل المحتل.

وكانت وزارة العمل أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر، عن وجود إجراءات جديدة لآلية التعامل مع تصاريح العمال تتمثل بـ استلام الشؤون المدنية أسماء أصحاب التصاريح من الاحتلال بشكل إلكتروني، ثم تسلمها للوزارة خلال أيام، ثم تُدخلها الأخيرة على النظام الإلكتروني المتصل مع هيئة المعابر، وإبلاغ أصحابها بإمكانية المغادرة عبر المعبر.