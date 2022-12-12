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ثمّنت عاليًا قرار الحكومة الأخير

نقابة الدواجن لـ"الرأي": انخفاض على الأسعار خلال 40 يومًا

12 كانون أول / ديسمبر 2022 10:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة - الرأي - محمود أبو راضي

أعلن نقيب مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، أن أسعار الدواجن ستشهد انخفاضًا ملموسًا خلال 40 يومًا كحد أقصى بعد قرار الحكومة بغزة السماح باستيراد البيض المخصب الخاص بإنتاج الصوص للدجاج اللاحم لتربيته في المزارع.

وقال الحلو في تصريح خاص لوكالة "الرأي" اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة السماح باستيراد البيض المخصب يعد الأول في تاريخ عمل قطاع الدواجن في غزة، مؤكدا أنه سيكون له انعكاسات إيجابية على المزارعين.

وأضاف أنه تم تفقيس عشرات الآلاف من صيصان الدجاج اللاحم من البيض المخصب ضمن الدفعة الثانية، وجارِ تسليم الصيصان للمزارعين في كافة محافظات قطاع غزة وذلك بسعر التكلفة الذي يتراوح ما بين 2.3 شيقل إلى 2.5 شيقل حسب نسبة الفقس وذلك بإشراف وزارة الزراعة.

وأشار الحلو، إلى استيراد شحنة جديدة من البيض المخصب من اليونان تفوق الـ 125 ألف بيضة خلال اليومين القادمين.

وبين أن النقابة بالتعاون مع وزارة الزراعة تستهدف صغار المربين لتوزيع صيصان الدجاج اللاحم في المرحلة الأولى لمساعدتهم في توفير لقمة العيش لهم، وللوقوف إلى جانبهم لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.

وأوضح الحلو، أن النقابة ستوقّع بداية العام القادم اتفاقية جديدة مع عدة شركات توريد أعلاف من داخل الخط الأخضر وذلك بهدف تقليل التكلفة على المزارعين وسينعكس إيجابا على المواطنين من خلال خفض أسعار البيض والدجاج اللاحم.

وأكد أن الحكومة سهّلت كافة الإجراءات للنقابة لإتمام إدخال البيض المخصب وتوقيع اتفاقات جديدة لاستيراد الأعلاف في سابقة تعد الأولى في عمل قطاع الدواجن في غزة، مثمنًا جهود وزارة الزراعة في دعم ومساندة قطاع الدواجن.

وشدد الحلو، على أن الإجراءات الجديدة تهدف بشكل أساسي لكسر حالة الاحتكار والاستغلال التي يعاني منها مربو الدواجن في أسعار الصيصان من قبل بعض التجار في غزة، وللوقوف إلى جانب المربين والمزارعين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

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