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تعليم شرق غزة يُنظم ملتقىً تاريخياً بعنوان" الانتفاضة الفلسطينية الأولى"

12 كانون أول / ديسمبر 2022 10:53

تعليم شرق غزة يُنظم ملتقىً تاريخياً بعنوان" الانتفاضة الفلسطينية الأولى"
تعليم شرق غزة يُنظم ملتقىً تاريخياً بعنوان

غزة- الرأي

نظّم قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم شرق غزة ملتقىً تاريخياً بعنوان:" الانتفاضة الفلسطينية الأولى ١٩٨٧م (انتفاضة الحجارة ).

وجرى خلال اللقاء الحديث عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، كما تم التطرق للوحدة الدراسية الخاصة بالانتفاضة في منهاج الثانوية العامة ، وأساليب التدريس والتقويم السليمة في تدريس وحدات التاريخ الفلسطيني ودرس الانتفاضة على وجه التحديد.

وشارك في فعاليات الملتقى الذي عُقد بمركز التدريب التابع للمديرية: أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب، وعدد من مشرفي ومعلمي مبحث الدراسات الجغرافية و التاريخية وكوكبة من الطلبة.
 

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