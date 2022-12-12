تعليم شرق غزة يُنظم ملتقىً تاريخياً بعنوان" الانتفاضة الفلسطينية الأولى"

غزة- الرأي

نظّم قسم الإشراف التربوي بمديرية التربية والتعليم شرق غزة ملتقىً تاريخياً بعنوان:" الانتفاضة الفلسطينية الأولى ١٩٨٧م (انتفاضة الحجارة ).

وجرى خلال اللقاء الحديث عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى، كما تم التطرق للوحدة الدراسية الخاصة بالانتفاضة في منهاج الثانوية العامة ، وأساليب التدريس والتقويم السليمة في تدريس وحدات التاريخ الفلسطيني ودرس الانتفاضة على وجه التحديد.

وشارك في فعاليات الملتقى الذي عُقد بمركز التدريب التابع للمديرية: أ. سمعان عطا الله رئيس قسم الإشراف، أ. حنان زقوت رئيس قسم التدريب، وعدد من مشرفي ومعلمي مبحث الدراسات الجغرافية و التاريخية وكوكبة من الطلبة.

