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في زيارة افتتاحية للمركز

تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمركز عوني الحرثاني لمحو الأمية للإناث

12 كانون أول / ديسمبر 2022 11:21

تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمركز عوني الحرثاني لمحو الأمية للإناث
تعليم شمال غزة يتفقد سير العمل بمركز عوني الحرثاني لمحو الأمية للإناث

غزة- الرأي
تفقد مدير التربية والتعليم جواد صالحة، مركز عوني الحرثاني لمحو الأمية للإناث، بمدرسة عوني الحرثاني الثانوية للبنات، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمركز.

 ورافق  صالحة في زيارته الافتتاحية، مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ومدير الدائرة الادارية أ. أحمد أبو هربيد، ورئيس قسم الامتحانات أ. إياد النونو، ورئيس شعبة الامتحانات أ. سوسن المغربي، ومشرف الإعلام المدرسي أ. عطية الحاج أحمد.

وكان في استقبال مدير التربية والتعليم والوفد المرافق له، مديرة المركز سهام حميد، ومعلمة المركز أ. كوثر الطيب.

بدوره، عبر صالحة، عن سعادته بمستوى الوعي للدارسات في التحرر من قيود الأمية ومواكبة التعليم بكل السبل المتاحة، مشيداً بالتحضيرات والإجراءات التي قام بها قسم الامتحانات من أجل نجاح مسيرة هذا المركز الجديد.

وأضح مدير التربية والتعليم أن هذا المركز مخصص للإناث فقط، ويستهدف الإناث اللاتي فاتهن قطار التعليم، والطالبات المنقطعات عن الدراسة دون إكمال مرحلة التعليم الأساسي ولديهم الرغبة في استكمال التعليم من سن 13 فما فوق.

 وبين أ. صالحة، أن مدة الدراسة في برنامج محو الأمية سنتان دراسيتان، حيث يعقد في نهاية السنة الثانية امتحان "الاجتياز"، تمنح الدارسة الناجحة فيه "مصدقة نجاح"، تعادل شهادة الصف السادس الأساسي، وتؤهلها هذه المصدقة للالتحاق ببرنامج التعليم الموازي، أو المستوى، وتمنح الدارسة الناجحة فيه "مصدقة نجاح" تعادل شهادة الصف التاسع الأساسي.

وفي ختام زيارته وزع مدير التربية والتعليم بعض القرطاسية على الطالبات الملتحقات بالمركز.

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