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لمريض يعاني من التهاب النخاع المستعرض

الصحة: نجاح عملية تبديل بلازما الدم للتخلص من الأجسام المضادة

12 كانون أول / ديسمبر 2022 12:22

الصحة: نجاح عملية تبديل بلازما الدم لمريض يعاني من التهاب النخاع المستعرض
الصحة: نجاح عملية تبديل بلازما الدم لمريض يعاني من التهاب النخاع المستعرض

غزة- الرأي

تمكن الفريق الطبي بمجمع ناصر الطبي برئاسة رئيس قسم الأعصاب د. اياد حسين، من عملية تبديل بلازما الدم لمريض يعاني من التهاب النخاع المستعرض، وكان يعاني من ضعف الأطراف السفلية والعلوية.

وأوضح د.حسين أنه تم اجراء صورة رنين مغناطيسي للنخاع الشوكي التي أظهرت وجود التهاب نخاعي مستعرض، لافتا الى أنه وبناء على الخطة العلاجية تقرر إجراء عملية فصل بلازما الدم للتخلص من الأجسام المضادة التي تهاجم الخلايا العصبية.

وقال د.حسين أن الإجراء يحتاج غالباً إلى تحويل خارج القطاع نظرا لعدم توفر جهاز مخصص لعملية الفصل. 

وأضاف: "بجهود استثنائية قام استشاري العناية المركزة الباطنية د محمد قنديل ود اياس الوحيدي وأطباء بورد الباطنة د. أحمد النبريص ود. ناجي الحاج بالتعاون مع قسم   الكلى برئيسه د. محمود وادي وحكماء القسم وكذلك حكيم الكلى القادم من م. الشفاء اياد ابو عطيوي، بإجراء عملية فصل البلازما لأول مرة في مجمع ناصر الطبي، بجهود استثنائية باستخدام فلتر خاص وجهاز غسيل الكلى فرزينيس، حيث بدت علامات الاستجابة السريعة على المريض وهو الآن قيد المتابعة في مجمع ناصر الطبي.

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